Cómo quedó Mendoza en el reparto de ATN

Las tres provincias mesopotámicas resultan las más favorecidas por el Gobierno nacional en relación a los envíos de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante 2026, una tendencia que se verifica desde el inicio del año y se profundizó en las últimas horas con nuevos envíos.

Durante octubre, el Gobierno no realizó ningún giro por esta vía a las jurisdicciones del interior y la recaudación del fondo ATN alcanzó a $ 115.102 millones, según la consultora Politikon Chaco en base a informes de la Dirección Nacional de Administración Provincial (DNAP).

En rigor, en octubre se devengaron fondos para cuatro provincias que fueron efectivamente pagados en noviembre y por eso en base caja se contabilizan este mes.

El informe revela envíos a: Corrientes ($ 3.500 millones), Chaco ($ 4.000 millones), Entre Ríos ($ 3.000 millones) y Misiones ($ 3.000 millones).

En el acumulado de los diez meses del año, se distribuyeron un total de $ 184.000 millones en ATN.

Considerando que dicho fondo recaudó unos $ 1.204.482 millones en este período, la distribución del mismo alcanzó el 18,0%, superior al del igual período de 2025 (16,9%).

El ranking es el siguiente: Misiones ($ 25.000 millones), Corrientes ($ 19.000 millones), Catamarca ($ 18.500 millones), Salta ($ 18.000 millones), Entre Ríos ($ 15.000 millones) y Mendoza ($ 14.000 millones) aparecen en el top.

Luego e siguen Jujuy ($ 13.500 millones), Neuquén ($ 12.000 millones), San Juan ($ 10.000 millones); Chaco ($ 10.000 millones); Santa Fe ($ 8.000 millones), Chubut ($ 6.500 millones), Santa Cruz ($ 6.000 millones), Córdoba ($ 5.000 millones) y cierra La Pampa ($ 3.500 millones).