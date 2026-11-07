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Liga Profesional

Cómo quedó el historial entre Independiente Rivadavia y Gimnasia de Mendoza

Independiente Rivadavia logró un valioso punto en el Victor Antonio Legrotaglie y logró terminar invicto en primera frente al Lobo.

El Lobo y la Lepra igualaron 1 a 1 en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie, en un nuevo partido – el 269- en la historia del clásico mendocino.

El empate, no solo sirvió para que ambos logren la clasificación, sino que para los dos tuvo un gusto diferente. Amargo para el Lobo que no pudo sumar de a tres ante su clásico rival por primera vez en Primera División y un poco más dulce para la Lepra, que actualizó el historial y además, escaló en la Tabla Anual.

Antes de este encuentro, ambos equipos acumulaban 90 victorias cada uno en 268 partidos oficiales, mientras que los 88 compromisos restantes habían terminado en empate. Con el resultado de este sábado (la igualdad 89), la paridad sigue siendo total.

La rivalidad entre Mensanas y Leprosos lleva más de un siglo y reúne enfrentamientos disputados tanto en los campeonatos de la Liga Mendocina como en las distintas categorías del fútbol argentino.

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