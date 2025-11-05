Cómo quedó Alfredo Cornejo en el ranking de gobernadores

La Consultora CB dio a conocer el ranking de gobernadores e intendentes del mes de noviembre.

Los resultados muestran que los tres gobernadores mejor valorados de este mes son: Gustavo Valdés (Corrientes), quien lidera con un 61,5% de imagen positiva, seguido por Claudio Poggi (San Luis) con un 60,4%, y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán) con un 59,8%.

En el caso de Alfredo Cornejo se posicionó en el puesto 13 (entre los 8 del medio) con un 53,5% de imagen positiva creciendo un 3,6% respecto del mes anterior.

Mientras que los mandatarios peor calificados son: en último lugar, Alberto Weretilneck (Río Negro) con un 43,3% de imagen positiva, seguido por Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires) con un 47,4%, y luego Ricardo Quintela (La Rioja) con un 48,0%.

En tanto, eEl gobernador que más creció en comparación con la medición anterior, fue Gustavo Sáenz, de Salta, quien registró un incremento de +4,9% en su imagen positiva. Por el contrario, el gobernador que más cayó fue Maximiliano Pullaro, de Santa Fe, con una disminución de -4,2% en su nivel de aprobación.