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Cómo quedan reprogramados los pagos del lunes 23 de marzo

El calendario de marzo se ajustó por los feriados y modifica las fechas de cobro para jubilados y pensionados.

Muchos jubilados y pensionados de ANSES tenían previsto cobrar el lunes 23 de marzo, pero ese pago no se realizará en esa fecha debido a la reprogramación del calendario por el fin de semana largo.

En concreto, quienes debían percibir sus haberes ese día, principalmente jubilados con ingresos superiores al mínimo y DNI terminados en 0 y 1, cobraron de manera anticipada el viernes 20 de marzo.

Por este motivo, el lunes 23 no habrá depósitos para ese grupo, ya que los pagos fueron adelantados para evitar demoras por los días no laborables.

El cronograma se retomará con normalidad a partir del miércoles 25 de marzo, siguiendo la terminación de DNI correspondiente para quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Cómo quedan las fechas de cobro:

  • DNI terminados en 0 y 1: cobraron adelantado el viernes 20 de marzo.
  • Lunes 23 y martes 24: sin cobros.
  • Miércoles 25: DNI terminados en 2 y 3.
  • Jueves 26: DNI terminados en 4 y 5.
  • Viernes 27: DNI terminados en 6 y 7.
  • Lunes 30: DNI terminados en 8 y 9.
  • Montos y aumentos de marzo

ETIQUETAS:

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