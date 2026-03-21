Cómo quedan reprogramados los pagos del lunes 23 de marzo

Muchos jubilados y pensionados de ANSES tenían previsto cobrar el lunes 23 de marzo, pero ese pago no se realizará en esa fecha debido a la reprogramación del calendario por el fin de semana largo.

En concreto, quienes debían percibir sus haberes ese día, principalmente jubilados con ingresos superiores al mínimo y DNI terminados en 0 y 1, cobraron de manera anticipada el viernes 20 de marzo.

Por este motivo, el lunes 23 no habrá depósitos para ese grupo, ya que los pagos fueron adelantados para evitar demoras por los días no laborables.

El cronograma se retomará con normalidad a partir del miércoles 25 de marzo, siguiendo la terminación de DNI correspondiente para quienes perciben haberes superiores al mínimo.

Cómo quedan las fechas de cobro: