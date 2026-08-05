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Cómo puedo ver mi historia laboral en la página de ANSES

La consulta puede realizarse de manera online desde la plataforma Mi ANSES y permite acceder al detalle de los aportes.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) ofrece la posibilidad de consultar la historia laboral de forma gratuita a través de la plataforma Mi ANSES. Esta herramienta permite conocer los aportes previsionales registrados y resulta especialmente útil para quienes desean controlar que su información esté actualizada o se encuentran próximos a iniciar el trámite jubilatorio

La historia laboral reúne los datos vinculados a los aportes realizados al sistema previsional. Allí figuran las declaraciones juradas presentadas por los empleadores, los períodos trabajados y, en el caso de trabajadores autónomos o monotributistas, la información correspondiente a sus aportes registrados. También pueden incorporarse datos provenientes de provincias que transfirieron sus cajas previsionales a la Nación.

Para acceder a esta información solo se necesita contar con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro de Mi ANSES, el trámite se completa en pocos pasos:

  • Ingresar a Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.
  • Seleccionar la sección Trabajo.
  • Hacer clic en Consulta de Historia Laboral.
  • Revisar el detalle de los aportes y períodos registrados.

La información puede consultarse cada vez que sea necesario y también descargarse como constancia. Este documento tiene validez sin necesidad de ser firmado por personal del organismo.

ETIQUETAS:

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