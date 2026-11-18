La Ciudad de Mendoza ofrecerá una capacitación gratuita para brindar herramientas que permitan proteger a los animales de compañía frente a emergencias, desastres y catástrofes. La iniciativa busca promover la prevención y el cuidado responsable ante posibles eventos climáticos adversos y otras situaciones de riesgo.

La actividad, denominada “Animales de familia en contextos de emergencias, desastres y catástrofes”, se desarrollará el lunes 30 de noviembre, de 10 a 12, en las instalaciones del Distrito 33. Estará a cargo del técnico Leandro D. Fruitos, quien orientará a los participantes en la planificación de estrategias para anticiparse y actuar frente a distintos escenarios de emergencia.

La propuesta se enmarca en las medidas preventivas impulsadas por el municipio ante las proyecciones meteorológicas vinculadas al fenómeno del “Super Niño”. Uno de los ejes centrales será incorporar a los animales de compañía en los planes familiares de contingencia, entendiendo que forman parte de los hogares y también necesitan protección ante situaciones críticas.

Durante la jornada se abordarán diferentes aspectos de la preparación domiciliaria, como el armado de un kit de emergencia específico para mascotas, los métodos adecuados de identificación, los medios de transporte y el entrenamiento previo de los integrantes de la familia.

Además, se brindarán recomendaciones para actuar ante terremotos, inundaciones, incendios y derrumbes. La capacitación también incluirá nociones básicas de primeros auxilios para asistir a los animales en los momentos iniciales de una emergencia.