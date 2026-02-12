Cómo podría impactar la reforma laboral en el sistema de salud 

El proyecto de reforma laboral que debate estas horas el Senado de la Nación contempla un recorte en los aportes patronales a las obras sociales, lo que implicaría una caída real del 13% en los recursos del sistema de salud, en un contexto de costos crecientes.

Entre las modificaciones, se propone reducir el aporte del empleador destinado a obras sociales del 6% al 5%, lo que implica una caída real del 13% en los ingresos destinados a financiar prestaciones médicas, según publica la Agencia NA.

Además, la iniciativa prevé un recorte del 3% en las contribuciones destinadas a distintos subsistemas de la Seguridad Social, en un contexto en el que los costos de la salud crecen por encima de la evolución de los ingresos de los trabajadores, según datos oficiales del propio Gobierno nacional.

La disminución de recursos se traduciría en una menor capacidad de las obras sociales y empresas de salud para sostener prestaciones, invertir en tecnología, cubrir guardias y garantizar servicios. El impacto no se limitaría al sector privado, sino que alcanzaría a todo el sistema sanitario argentino, según advierten actores de la cadena de prestación.

El proyecto también incorpora una contribución obligatoria del 3% de la masa salarial a un nuevo Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar indemnizaciones por despidos, que hasta ahora eran responsabilidad exclusiva de las empresas.

Tres subsectores del sistema de salud

El sistema de salud argentino se estructura en tres grandes subsectores: el público, financiado por el Estado y de acceso universal; el de la seguridad social, compuesto por obras sociales de trabajadores y jubilados; y el privado, integrado por empresas de medicina prepaga y planes de salud pagos.

Según datos sectoriales, 6 de cada 10 habitantes cuentan con obra social o prepaga, mientras que más de 3 de cada 10 dependen exclusivamente del sistema público. En el segmento privado, las cinco principales empresas (OSDE, Swiss Medical, Galeno, Omint y Medicus) concentran el 70% de los afiliados.

En este contexto, el presidente de la Cámara Tucumana de Empresas de Salud (CATES) y Boreal Salud, Mario Koltan, advirtió que cuando el financiamiento privado y de la seguridad social se debilita, la demanda no desaparece sino que se traslada al hospital público, incrementando la presión sobre un sistema que ya enfrenta restricciones presupuestarias.

Koltan alertó que una medida orientada a aliviar costos empresariales podría terminar comprometiendo el acceso a la salud, considerado un derecho constitucional básico.

Prestadores bajo presión

Desde el interior del sistema, Juan Manuel Ibarguren, secretario general de CAMEOF y especialista en administración de servicios de salud, señaló que los prestadores enfrentan aranceles rezagados respecto de los costos reales, plazos de pago prolongados y condiciones contractuales impuestas de manera unilateral.

Ibarguren explicó que cobrar a 60 o 90 días en contextos inflacionarios implica una transferencia silenciosa de recursos desde quienes brindan servicios de salud hacia quienes los financian. También advirtió que, con una inflación acumulada cercana al 31,5%, las cuotas de las prepagas aumentaron alrededor del 27%, pero los incrementos trasladados a los prestadores fueron de apenas 12% en promedio.

Según el especialista, esta brecha estructural coloca a los efectores de salud en una situación de inviabilidad económica, comprometiendo la calidad, seguridad y continuidad de la atención.

Un sistema con desafíos pendientes

Antes del recorte propuesto, el sistema de salud argentino ya enfrentaba el desafío de avanzar hacia una cobertura universal básica, con reglas comunes y criterios de equidad. También se debate la necesidad de actualizar el Programa Médico Obligatorio (PMO) para incorporar prestaciones modernas y reducir desigualdades entre subsistemas.

En este marco, el recorte de aportes a obras sociales se suma a un escenario de costos crecientes, financiamiento insuficiente y presión sobre el sector público, configurando uno de los puntos más sensibles del debate sobre la reforma laboral.