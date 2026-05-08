¿Cómo planea Cornejo impulsar las inversiones de pymes en Mendoza?

El Ejecutivo provincial envió a la Legislatura un proyecto de ley para adherir al Régimen de Incentivo para Medianas Inversiones (RIMI), una iniciativa nacional que busca promover nuevas inversiones productivas y que, en el caso de Mendoza, sumará beneficios propios.

Según explican desde el Gobierno provincial, la propuesta apunta a mejorar las condiciones para que compañías se radiquen, amplíen su actividad o desarrollen nuevos proyectos en Mendoza. El objetivo es atraer empresas y generar empleo.

Qué es el RIMI y cuáles son incentivos adicionales en Mendoza

El RIMI es un régimen nacional orientado a impulsar inversiones productivas durante los próximos dos años y está dirigido a empresas que califiquen como MiPyMEs. Entre los beneficios contemplados a nivel nacional figuran la amortización acelerada en el Impuesto a las Ganancias y la devolución anticipada de créditos fiscales de IVA.

Además de los beneficios que contempla Nación, el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial incorpora incentivos complementarios con una vigencia de 10 años para potenciar el impacto de esas inversiones dentro de Mendoza.

En ese aspecto, uno de los principales puntos es la estabilidad impositiva. Según explicaron desde el Gobierno, esto garantizará que las empresas adheridas no sufran aumentos en su carga tributaria provincial durante el período de vigencia del beneficio.

Además, se prevé acceso preferente a programas provinciales de financiamiento, incluyendo subsidios de tasas y otras herramientas económicas para facilitar nuevas inversiones.

La iniciativa también contempla prioridad en programas de capacitación, asistencia técnica y transferencia tecnológica, además de acceso preferencial a políticas provinciales destinadas a fomentar el empleo.

Otro de los beneficios incluidos en el proyecto es la prioridad para instalarse en parques industriales y otros espacios productivos que se encuentren bajo la órbita del Gobierno provincial.