Como papá noel: intentó robar por el techo, quedó atrapado en una chimenea y terminó detenido

Un hecho tan insólito como fallido ocurrió en Luján de Cuyo, donde un hombre de 28 años fue detenido tras intentar robar en una vivienda y quedar atrapado dentro de una chimenea. La intervención policial se dio luego de que la propia dueña alertara sobre movimientos extraños en su casa.

El episodio se registró durante la madrugada de este viernes en una propiedad ubicada en calle Lamadrid, cuando la mujer escuchó ruidos en el techo (lo que la llevó a salir a verificar la situación). Al observar con detenimiento, encontró al sospechoso con las piernas atascadas dentro de la chimenea, sin posibilidad de moverse ni escapar.

Frente a la situación, efectivos policiales solicitaron la asistencia de Bomberos Voluntarios de Luján (quienes trabajaron para liberarlo sin que sufriera lesiones de gravedad). Tras varios minutos de maniobras, lograron rescatar al hombre y ponerlo a disposición de la Justicia.

Además, al inspeccionar el lugar, se comprobó que el sujeto había forzado el candado de una puerta reja con la intención de ingresar al domicilio (lo que confirmó el intento de robo).

Finalmente, el individuo fue trasladado a una dependencia policial, donde quedó aprehendido, cerrando así un episodio que combinó torpeza, delito y un desenlace inesperado.