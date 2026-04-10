Cómo les fue a los argentinos y cómo quedaron los grupos en Libertadores y Sudamericana

Se terminó la primera semana de acción en las fases de grupos de las copas Libertadores y Sudamericana para los 12 representantes del fútbol argentino.

Entre el martes 7 y este jueves 9 de abril, el continente volvió a vibrar con el fútbol grande, dejando un balance de contrastes para los equipos nacionales.

La Copa Libertadores fue el escenario de regresos imperiales. Boca Juniors pisó fuerte en Chile y venció 2-1 a la Universidad Católica, con el valor añadido del debut de Leandro Paredes: el volante campeón del mundo regresó al club de sus amores y se estrenó con un golazo para encaminar el triunfo.

Por su parte, en Rosario, la emoción estuvo en el regreso de Ángel Di María tras 20 años; Fideo lideró a un Rosario Central que, aunque mereció más, empató 0-0 ante Independiente del Valle.

La gran nota de la semana la dio Independiente Rivadavia. En su primer partido internacional en la historia, la Lepra mendocina se hizo fuerte y venció 1-0 a Bolívar. Por el contrario, Platense no pudo coronar su debut histórico con puntos al caer ante Corinthians.

En la Gran Conquista, el único que logró traerse los tres puntos a casa fue Racing Club, que se impuso 2-1 en la altura ante Independiente Petrolero. River, por su parte, empató 1-1 ante Blooming al jugar la mayoría del partido con un jugador menos.

Los otros dos debutantes absolutos del fútbol argentino en el plano internacional, Deportivo Riestra y Barracas Central, cumplieron con creces: ambos sumaron su primer punto histórico tras igualar sin goles ante Palestino y Vasco da Gama.

Resultados de los argentinos

Platense 0 – 2 Corinthians.

Independiente Rivadavia 1 – 0 Bolívar (Bolivia).

U. Católica (Chile) 1 – 2 Boca Juniors.

Mirassol (Brasil) 1 – Lanús 0.

Alianza Atlético (Perú) 1- Tigre 1.

Independiente Petrolero (Bolivia) 1- Racing 3.

Blooming (Bolivia) 1- River 1.

Barracas Central 0- Vasco da Gama (Brasil).

Recoleta FC (Paraguay) 1 – San Lorenzo 1.

Deportivo Riestra 0- Palestino (Chile) 0.

Independiente Medellín (Colombia) 1 – Estudiantes de La Plata 1