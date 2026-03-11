Search
Cómo le fue a Cornejo en el ranking de gobernadores

Cornejo quedó en el puesto 14 y Matías Stevanato es el intendente mejor valorado.

CB Global data dio a conocer el ranking de gobernadores e intendentes correspondiente al mes de marzo.

En esta ocasión los tres gobernadores mejor valorados son Claudio Poggi (San Luis), quien encabeza el ranking con un 58,5% de imagen positiva; seguido por Marcelo Orrego (San Juan), con 58,0%; y en tercer lugar Osvaldo Jaldo (Tucumán), con 56,7% de aprobación.

En el otro extremo del ranking, los gobernadores peor calificados son Gustavo Melella (Tierra del Fuego), quien se ubica en el último lugar con un 43,5% de imagen positiva; seguido por Alberto Weretilneck (Río Negro), con 43,8%; y Axel Kicillof (Provincia de Buenos Aires), con 45,7% de aprobación.

En el caso del mendocino Alfredo Cornejo con el 51,1% de aprobación cayendo con respecto al mes anterior que tenía una imagen del 52,2%. Está entre los ocho del medio con ese porcentaje.

Intendentes

Entre los tres intendentes mejor valorados por sus vecinos está Matías Stevanato (Maipú), quien encabeza el ranking con un 61,4% de imagen positiva; seguido por Leonardo Stelatto (Posadas), con 60,5%; y en tercer lugar Jorge Jofré (Formosa Capital), con 59,5% de aprobación.

En tanto, el intendente de Ciudad, Ulpiano Suarez, aparece en el sexto puesto del ranking con un 58,1% de aprobación en el mes de marzo.

