Cómo la DGE controla lo que ven los alumnos en Internet dentro de las escuelas

En medio de la creciente preocupación por el uso de plataformas digitales entre chicos y adolescentes, la Dirección General de Escuelas confirmó que las escuelas cuentan con sistemas para bloquear contenidos dentro del Wi-Fi institucional, aunque reconoció que el alcance es parcial.

El mecanismo se implementa a través de los llamados “pisos tecnológicos” (infraestructura que incluye conectividad, dispositivos y software en cada escuela), desde donde se restringe el acceso a determinadas páginas, juegos y plataformas. Estos filtros se aplican automáticamente a todos los dispositivos conectados a la red escolar.

No obstante, existe una limitación clave: el control solo funciona dentro del Wi-Fi de la institución (no alcanza a quienes usan datos móviles como 4G). Esto significa que, si un estudiante navega con su propio internet, queda fuera del sistema de bloqueo.

Desde el organismo educativo señalaron que los filtros se actualizan de forma permanente (a medida que surgen nuevas plataformas o contenidos) y que el sistema está vigente desde el inicio de la actual gestión. Además, indicaron que trabajan en mejorar la conectividad (especialmente el ancho de banda) en conjunto con el Estado nacional.

Más allá de la tecnología, las autoridades remarcaron que el rol de las familias es fundamental (acompañamiento, diálogo y seguimiento del uso digital).