Cómo hacer para pagar con Mercado Pago y qué te devuelvan el IVA

Esta semana entró en vigencia la devolución del IVA sobre la compra de diferentes productos, y en las últimas horas se confirmó que Mercado Pago entrará en el programa. Había muchas expectativas al respecto porque es la billetera virtual más utilizada.

La Administración Federal de Ingresos Públicos habilitó el ingreso de Mercado Pago al programa “Compre sin IVA”, el cual otorgará a los consumidores un reintegro de hasta $18.800 en la compra de productos de la Canasta Básica Alimentaria.

El programa rige para quienes abonen con tarjetas de débito, débito en cuenta o transferencias inmediatas a través de códigos QR, asociadas a cuentas abiertas en entidades financieras, con ciertas condiciones.

Así, Mercado Pago anunció que se sumará al “Compre sin IVA” y explicó que “las compras que se cobren o paguen con tarjeta de débito a través del QR o los dispositivos de cobro de Mercado Pago participan del programa”.

Es por eso que, el monto “va a ser reintegrado en tu caja de ahorro durante las 48 horas posteriores al pago por el banco que haya emitido la tarjeta que utilizaste”. Ahora bien, el beneficio también aplica “si pagás con tarjeta de débito en un comercio que cobra con Point, el dispositivo POS de Mercado Pago”.

“¡Atención! Las compras que se cobren o paguen con tarjeta de débito a través del QR o los dispositivos de cobro de Mercado Pago participan del programa de reintegros “Compre sin IVA”. Les contamos en este breve hilo de qué se trata este beneficio”, explicaron desde la empresa.

Más sobre el programa “Compre sin IVA”

El programa “Compre sin IVA” es por beneficiario, no por grupo familiar. En una familia con un matrimonio donde uno es empleado en relación de dependencia y el otro monotributista, por ejemplo, ambos tienen el beneficio por separado.

El Gobierno explicó que cada persona “será identificada con el CUIL o CUIT en la base de datos para topear el límite” en ese monto.

Por más que la persona cuente con más de una tarjeta de débito, el programa se aplica por beneficiario, por lo que si se poseen, por ejemplo, dos tarjetas, no se contará con el doble del beneficio.

Los productos incluidos en la medida son todos aquellos que formen parte de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) del INDEC. También se podrán comprar productos de higiene personal.

¿Quiénes pueden comprar sin IVA?

Jubilados y pensionados.

Monotributistas.

Trabajadores que cobren hasta $ 708.000.

Empleadas domésticas.

Programas sociales de ANSES, como la Asignación Universal por Hijo (AUH) o el Potenciar Trabajo.

¿Cuándo devolverán el IVA?

La devolución del IVA se acreditará luego de las 48 horas posteriores a la compra de productos con tarjeta de débito, débito en cuentas bancarias o códigos QR, aunque se registran demoras.

¿Qué billeteras virtuales son válidas para la devolución del IVA?

Para el programa “Compre sin IVA”, las billeteras digitales habilitadas son aquellas que realizan los pagos con transferencia (PCT), siempre y cuando se tomen los fondos de la cuenta bancaria del usuario:

BBVA Argentina (Banco BBVA Argentina);

CUENTA DNI (Banco de la Provincia de Buenos Aires);

Billetera Macro (Banco Macro S.A.);

BANCO SANTANDER (Banco Santander Argentina S.A.);

BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO (BANCO CREDICOOP COOPERATIVO LIMITADO);

BanCor (Banco de la Provincia de Córdoba S.A.);

BNA+ (Banco de la Nación Argentina);

Banco Galicia (Banco Galicia y Buenos Aires S.A.U);

Banco Ciudad (Banco de la Ciudad de Buenos Aires);

Banco Patagonia S.A. (Banco Patagonia S.A.);

INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (ARGENTINA) S.A.U. (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA ARGENTINA S.A.U.);

HSBC Bank Argentina S.A. (HSBC Bank Argentina S.A.);

Banco Santa Fe (Nuevo Banco de Santa Fe Sociedad Anónima);

Banco Entre Ríos (Nuevo Banco de Entre Ríos S.A.);

Banco Hipotecario S.A. (Banco Hipotecario S.A.);

Banco de San Juan (Banco de San Juan S.A.);

Banco de Santa Cruz (Banco de Santa Cruz S.A.);

BANCO ITAU ARGENTINA S.A. (Banco Itaú Argentina S.A.)

BANCO SUPERVIELLE;

BICA MODO (Banco BICA S.A.);

MÁSBanCo (Banco de Corrientes S.A.),

BANCO DE LA PAMPA (Banco de La Pampa de Economía Mixta).