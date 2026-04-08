Como guiño a las provincias aliadas, el Gobierno busca reformar la ley de Glaciares en Diputados

La Cámara de Diputados abrirá este miércoles su calendario de sesiones ordinarias con un tema que promete encender el debate: la modificación de la Ley de Glaciares. Tras obtener dictamen de comisión apenas un día antes, el Gobierno intentará convertir en ley el proyecto que ya cuenta con media sanción del Senado desde finales de febrero.

La convocatoria está pactada para las 15, bajo un clima de protesta en las inmediaciones del Congreso por parte de organizaciones ambientales.

El eje de la reforma sobre la Ley 26.639 radica en una redefinición técnica de las zonas protegidas. Los puntos clave son:

Restricción de tutela: La protección ambiental se limitaría solo a los cuerpos de hielo con una “función hídrica efectiva” comprobable.

Federalización de decisiones: Se otorga a las provincias un rol protagónico para decidir qué áreas quedan bajo resguardo y cuáles no.



El oficialismo llega con confianza. A los votos de La Libertad Avanza se sumarían el PRO, la UCR y bloques provinciales de Salta, San Juan, Catamarca y Tucumán. Incluso se espera una fisura en Unión por la Patria, donde legisladores de provincias con actividad minera podrían acompañar el proyecto.

En la vereda opuesta, el rechazo será liderado por el grueso de Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y el interbloque Unidos. Ante la posibilidad de que la ley avance, los sectores críticos ya advierten que la batalla continuará en los tribunales, buscando un efecto similar al freno que recibió la reforma laboral semanas atrás.

Mientras Diputados debate el hielo, la Cámara Alta recibirá a las 16 a Federico Sturzenegger, quien asistirá para defender la denominada Ley Hojarasca. Además, el Senado evalúa sesionar este jueves para avanzar con el tratamiento de pliegos judiciales y designaciones pendientes.

La contraofensiva opositora: Adorni y créditos bajo la lupa

La oposición no planea dejar pasar la oportunidad de golpear al Gobierno en sus flancos más débiles. Se espera que durante la sesión se refloten dos polémicas que sacudieron a la Casa Rosada recientemente:

Cuestionamientos a Manuel Adorni: Los bloques opositores impulsarán pedidos de informes sobre el patrimonio del Jefe de Gabinete y el presunto uso irregular de recursos públicos, buscando desgastar su figura antes de su presentación oficial del informe de gestión el 29 de abril. Escándalo en el Banco Nación: La mira estará puesta en los créditos hipotecarios millonarios otorgados a funcionarios y legisladores libertarios, un caso que ya ha generado denuncias por supuestos privilegios en los criterios de adjudicación.

Geopolítica y neutralidad

Finalmente, se intentará forzar un pronunciamiento para que Argentina mantenga una postura de neutralidad frente a conflictos bélicos internacionales, como respuesta directa a las declaraciones de Javier Milei en su último viaje a Estados Unidos.

Aunque la oposición difícilmente logre los números para imponer estos reclamos, la jornada funcionará como un termómetro político del malestar social y las fisuras en las alianzas legislativas. El PRO, por su parte, intentará un equilibrio delicado: apoyar las leyes del Ejecutivo sin quedar pegado a los escándalos que salpican al entorno presidencial