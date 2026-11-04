Cómo funcionará el plan de emergencia para atender los derrames cloacales en Guaymallén

Frente al colapso persistente de la Colectora Máxima Noreste (CMNE), el Departamento General de Irrigación oficializó este martes un esquema de respuesta operativa y coordinación de emergencias. El anuncio se concreta dos semanas después de la dimisión de Humberto Mingorance al frente de Aguas Mendocinas (Aysam) y coincide con el inicio de la gestión de Darío Hernández en la conducción de la compañía estatal.

El plan aprobado fija una hoja de ruta estricta para desviar efluentes ante situaciones críticas o temporales meteorológicos severos, según señala diario El Sol.

Plan A: derivación directa de los excedentes hacia el predio Oltra.

Plan B (instancia crítica): bombeo contingente hacia el Canal Pescara, a la altura de calle Buena Nueva, habilitado únicamente como medida extrema.

Un mecanismo de control riguroso y sin avales implícitos

La principal modificación radica en la tramitación de las autorizaciones. Para activar cualquier maniobra de emergencia, Aysam deberá solicitar vía WhatsApp la habilitación al Subdelegado del Río Mendoza, cuya decisión estará supeditada al criterio técnico de la Dirección de Regulación y Control del Agua y Saneamiento (DyCAS).

El reglamento enfatiza que la falta de respuesta rápida no equivale a un permiso tácito:

Monitoreo constante: Aysam deberá presentar partes cada hora sobre volúmenes y niveles de caudal. Documentación formal: Exigen una notificación oficial dentro de las 48 horas posteriores al evento. Evaluación de daños: Plazo de cinco días hábiles para elevar un informe ambiental exhaustivo. Restitución del servicio agrícola: La desinfección con hipoclorito de sodio y el aval técnico serán requisitos obligatorios antes de rehabilitar el canal para el riego de cultivos.

El marco normativo se ampara en la emergencia climática e hidrometeorológica decretada en Mendoza por 180 días a causa del fenómeno de El Niño. Basándose en la doctrina del “estado de necesidad”, la resolución de Irrigación asume de forma explícita que la problemática se arrastra desde hace años y continuará hasta la ejecución de obras de infraestructura definitivas.

La aprobación del protocolo refleja un cambio en la postura operativa de la prestadora de agua. Anteriormente, Aysam mantenía un enfoque acotado al impacto urbano inmediato y desestimaba exigencias de los entes reguladores aduciendo falta de competencia. Tras la salida de Mingorance —imputado por el manejo del desastre ambiental en Los Corralitos y envuelto en severas disputas con jefes comunales e Irrigación—, la llegada de Hernández busca distender los vínculos políticos e institucionales.