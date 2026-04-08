Cómo funcionará el buscador online para recuperar objetos robados en Mendoza

La provincia de Mendoza sumará en los próximos días una nueva herramienta tecnológica: un buscador online que permitirá a las víctimas de robos recuperar sus pertenencias. El sistema estará disponible en el sitio del Poder Judicial y facilitará la identificación de objetos que fueron secuestrados en operativos policiales.

El anuncio fue realizado por Dalmiro Garay durante la Apertura del Año Judicial 2026, evento que contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo y miembros de la Suprema Corte. Allí, el magistrado también destacó una baja del 32% en la litigiosidad en los últimos años (con una mejora sostenida en la resolución de causas) y adelantó la implementación de subastas electrónicas para dotar de mayor transparencia al sistema.

En concreto, el nuevo buscador permitirá que cualquier persona pueda revisar bienes recuperados del delito mediante imágenes y descripciones (publicados en el portal judicial). De esta manera, quienes hayan sido víctimas de un robo podrán verificar si sus objetos fueron hallados por la policía y avanzar en el proceso de restitución.

La iniciativa apunta a resolver una problemática frecuente: muchos elementos recuperados permanecen sin ser reclamados (ya sea por desconocimiento o falta de acceso a la información). Con esta herramienta, la Justicia busca acortar esa distancia entre el hallazgo y la devolución.

En términos prácticos, el sistema funcionará como un catálogo digital abierto, donde el usuario podrá buscar por características específicas del objeto (como tipo, color o marca) o directamente comparar con fotografías, una modalidad que promete agilizar y hacer más accesible la recuperación de bienes robados.