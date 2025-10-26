Cómo funciona el Sistema D´Hondt con el que se reparten las bancas legislativas en Argentina

Este domingo 26 de octubre los argentinos definirán a sus nuevos representantes legislativos para los próximos cuatro años, en donde se renuevan cientos y casi miles de escaños en todos los niveles. Y es que, habrá elecciones por diputados nacionales y provinciales, senadores nacionales y provinciales, y concejales departamentales.

Situación que pone a pensar a los millones de electores y a los partidos políticos, pues es una elección que definirá mucho de cara a los siguientes años de gobernación. Ya que, el presidente, los gobernadores y hasta los intendentes pueden ganar o perder poder en las cámaras de legislación a falta de dos años de mandato para la mayoría.

Lo que muchos no saben o no entienden es la cuestión de cómo se define quiénes entran y quiénes se quedan afuera, pues muchas hasta quedando como tercera fuerza política te podes quedar sin legisladores. Por eso, desde Diario NDI te vamos explicar como funciona el sistema.

Sistema D’Hondt y su funcionamiento

El sistema utilizado en las elecciones legislativas de Argentina es el llamado D’Hondt, un método matemático inventado por un jurista belga de homónimo apellido, quien quería definir una forma de repartir los escaños de forma proporcional, dando variedad a las cámaras.

En forma sencilla, el sistema funciona de la siguiente manera: supongamos que estamos en unas elecciones con cuatro partidos participantes (A, B, C y D) y una totalidad de 200.000 electores. Votos que se dividieron en 80 mil para el A, 70 mil para el B, 30 mil para el C y 20 mil para el D.

Con esto resultados, comenzaremos a dividir la cantidad de votos que tiene cada partido por la cantidad de escaños que se disputan. Es decir, si se pelean por cinco bancas, el A deberá dividir sus 80 mil votos por 1, por 2, por 3, por 4 y por 5 para definir sus victorias. Algo que se repetirá con cada partido y que se irá eliminando por cada puesto ganado (si ganó el primero con 80 pasa a participar con 40 y así sucesivamente). Veámoslo en una tabla:

De esta manera, el partido A ganaría el escaño 1 con sus 80 mil votos, el partido B ganaría el escaño 2 con sus 70 mil votos, el partido A ganaría el escaño 3 con sus 40 mil votos, el partido B ganaría el escaño 4 con sus 35 mil votos y finalmente el partido C ganaría el escaño 5 con sus 30 mil votos.

Y es que, como se explicó antes, cada banca ganada con una cifra se marca y dicho número deja de ser utilizado y pasa al siguiente. Aquí tenemos otra tabla que lo va graficar mejor:

Pues, hay que hacer una lista con los cocientes del más alto al más bajo, es decir con las divisiones que hicimos antes, y así se va viendo cual está mejor posicionado. Si seguimos con el ejemplo, los siguientes en la lista sería el A con 26 mil y el B con 23 mil. Por lo que recién habría un partido distinto recién el octavo escaño, donde aparecería el D con 20 mil votos por sobre los 17.500 del B e igual que los 20 mil del A pero tratándose de la primera división del D.

Así es como se definen los ganadores en las elecciones legislativas argentinas.