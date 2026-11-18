Personal policial y dotaciones de Bomberos participaron del procedimiento desplegado en Luján de Cuyo, luego de que un nene de 8 años cayera al cauce y su padre se arrojara al agua para intentar salvarlo.

El operativo de búsqueda y rescate comenzó alrededor de las 11, luego de que el Centro Estratégico de Operaciones (CEO) alertara sobre la caída de un niño de 8 años al canal Cacique Guaymallén, a la altura de las calles Pueyrredón y San Martín, en Luján de Cuyo. Según la información preliminar, el padre del menor se arrojó posteriormente al cauce para intentar rescatarlo.

Tras recibir la alerta, se desplegó un procedimiento de emergencia que contó con la participación de efectivos policiales, dotaciones del Cuartel Central de Bomberos y Bomberos Voluntarios de Luján. Además, se solicitó la interrupción del suministro de agua para facilitar las tareas de búsqueda y reducir los riesgos durante el rescate.

En el transcurso del operativo, los equipos lograron extraer primero el cuerpo del hombre, a la altura de las calles Pueyrredón y Besares. Posteriormente, personal del Cuartel Central de Bomberos localizó al niño aproximadamente 200 metros al norte de calle Besares, en el interior del mismo cauce.

El procedimiento se desarrolló en distintos puntos del canal, con la intervención coordinada de los equipos de emergencia. Ambos fallecimientos fueron confirmados tras las tareas de rescate.