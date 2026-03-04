¿Cómo fue el emotivo homenaje a Nuri Donnantuoni en San Carlos?

A 11 años de su trágico fallecimiento, la Municipalidad de San Carlos y la Subsecretaría de Cultura de la provincia homenajearon este miércoles a Nuri Donnantuoni, Reina Nacional de la Vendimia 2005. En un emotivo acto llevado a cabo en la explanada de la intendencia, la familia de la ex soberana recibió la corona departamental que Nuri usó durante su mandato.

La pieza, que dejó de utilizarse en 2009 -y que permaneció bajo resguardo de la Subsecretaría de Cultura durante más de seis años- fue restaurada íntegramente por Nico Lara, quien incorporó un detalle especial: ahora lleva grabado el nombre de Nuri, reforzando su carácter simbólico y patrimonial. Tras la intervención y por decisión de las autoridades, fue donada a la familia y será exhibida en el Museo Fuerte San Carlos como parte del patrimonio departamental.

Foto: Prensa de la Municipalidad de San Carlos.

La ceremonia fue encabezada por el subsecretario de Cultura, Diego Gareca, y el intendente de San Carlos, Alejandro Morillas, y contó con la presencia de familiares, reinas nacionales y vecinos.

Durante su mensaje, Gareca señaló que el reconocimiento se enmarca en el proceso de puesta en valor de la historia vendimial por los 90 años de la Fiesta Nacional. Citando a Eduardo Galeano, expresó: “Recordar es pasar por el corazón”, y afirmó que “no se puede pensar la Vendimia sin Nuri”.

Foto: Prensa de la Municipalidad de San Carlos.

Por su parte, Morillas agradeció el acompañamiento provincial y sostuvo: “Fue una mujer que dejó una huella imborrable en su pueblo y nos representó con carisma y compromiso”, al tiempo que remarcó que seguirá siendo “la reina de San Carlos por siempre” y que el municipio continuará trabajando para preservar su legado.

¿Quién fue Nuri Donnantuoni?

Nuri Donnantuoni fue proclamada Reina Nacional de la Vendimia en 2005, luego de la fiesta “Vendimia de la Tierra Madre”. Ese año se registraron cifras récord de visitantes, con casi 50.000 turistas que arribaron a Mendoza y más de 250.000 personas que participaron de la Vía Blanca.

Fue una de las soberanas más queridas por el público mendocino, destacada por su carisma, sus conocimientos y su sencillez.

El 11 de febrero de 2015 falleció en un accidente automovilístico en la ruta 40, cuando regresaba hacia San Carlos, su lugar de residencia. Tenía 29 años y cursaba el segundo mes de embarazo. Su muerte generó una profunda conmoción en toda la provincia.