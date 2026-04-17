Cómo fue el desempeño argentino en la segunda fecha de las copas internaciones

Esta semana siguió la acción de las competencias internacionales con algunas revitalizantes victorias de los equipos argentinos en Fase de Grupos de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. Asimismo, hubo ciertos tropiezos que complican las aspiraciones locales de cara a la clasificación.

El día martes hubo 3 cotejos con argentinos involucrados: Estudiantes y Boca por Libertadores; y Deportivo Riestra por Sudamericana.

El Malevo cayó 1-0 en Brasil con Gremio. El Pincha ganó 2 a 1 en casa contra Cusco de Perú. El Xeneize goleó 3 a 0 en la Bombonera a Barcelona de Guayaquil.

Durante la jornada del miércoles se presentaron Rosario Central e Independiente Rivadavia por Libertadores junto a River, Racing y Barracas Central por Sudamericana. El Guapo fue el único que repitió el resultado del debut con un 0-0 en Paraguay frente a Olimpia.

El Canalla logró imponerse 1 a 0 ante Libertad de visitante. La mala noticia para el fútbol argentino llegó desde Avellaneda con la derrota 3 a 2 de Racing ante Botafogo.

En tanto, la sorpresa fue de Independiente Rivadavia que logró su propio Maracanazo al vencer 2-1 a Fluminense en Brasil.

Por último, la velada copera se cerró en el Monumental con la ajustada victoria de River sobre Carabobo por la mínima.

La jornada del jueves tuvo grandes momentos con Lanús y Platense por Libertadores, y Tigre junto a San Lorenzo por Sudamericana. El Matador fue el de peor desenlace al caer 1-0 en casa frente al débil Macará.

El Granate también logró ganar. Fue 1 a 0 en Buenos Aires frente a Always Ready. La victoria 2 a 1 de Platense sobre Peñarol fue otras de las grandes noticias de la semana.

El telón copero se bajó en Argentina con el 2 a 0 de San Lorenzo frente a Deportivo Cuenca tras una resolución tardía.

Resultados de los argentinos en la Copa Libertadores

Estudiantes (LP) 2 – 1 Cusco FC.

2 – 1 Cusco FC. Boca Juniors 3 – 0 Barcelona SC.

– 0 Barcelona SC. Fluminense 1 – 2 Independiente Rivadavia .

. Lanús 1 – 0 Always Ready.

1 – 0 Always Ready. Peñarol 1 – 2 Platense.

Resultados de los argentinos en la Copa Sudamericana