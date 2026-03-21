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pronóstico

Cómo estará el tiempo hoy: mejora el clima y sube la temperatura tras días inestables

El pronóstico anticipa una mejora en las condiciones del tiempo con menos nubosidad y temperaturas en ascenso.

De acuerdo al reporte brindado por el Observatorio Meteorológicoeste martes se espera una jornada con nubosidad en disminución y un marcado ascenso de la temperatura en Mendoza, lo que representa un cambio respecto a los días previos más inestables.

En detalle, la temperatura máxima alcanzará los 22°C, mientras que la mínima se ubicará en torno a los 12°C, configurando un día templado y más agradable en gran parte del territorio provincial.

Además, se prevé la presencia de vientos moderados provenientes del noreste, lo que acompañará la mejora progresiva de las condiciones climáticas (especialmente durante la tarde).

En tanto, en la zona de alta montaña, también se registrará una disminución de la nubosidad, con vientos moderados del sector oeste (condiciones que favorecen cierta estabilidad en cordillera).

Con este panorama, el tiempo tiende a estabilizarse durante la jornada, marcando una pausa en la seguidilla de días con mayor inestabilidad que se venían registrando en Mendoza.

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