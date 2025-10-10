Search
diversidad cultural - 12 de octubre
Cómo estará el tiempo este viernes feriado en Mendoza

Se empieza a cerrar la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un viernes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El sábado y domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 23 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 27 grados en una jornada mayormente soleada.

