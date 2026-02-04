Cómo estará el tiempo este miércoles en Mendoza ¿vuelve la lluvia?

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 30 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 17 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 25 grados en una jornada mayormente nublada y con posibles lluvias.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 27 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.