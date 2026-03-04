Search
Instagram Facebook Twitter
tiempo
servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 21 grados en una jornada mayormente nublada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 23 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Por: Redacción NDI

ÚLTIMO RECURSO

Manaos recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para reducir la indemnización que debe pagarle a un mendocino

Por: Lucian Astudillo

TENSIÓN GLOBAL

En medio del conflicto en Medio Oriente, Donald Trump amenazó con cortar lazos comerciales con España: ¿por qué?

Por: Redacción NDI

VENDIMIA 2026

Homenaje en San Carlos: la corona que usó Nuri Donnantuoni en 2005 será entregada a su familia

Por: Lucian Astudillo

CLIMA TENSO

Godoy Cruz no tiene paz: en medio de la crisis, su técnico fue visto jugando al pádel y las redes estallaron

Por: Lucian Astudillo

Un legislador mendocino presentó una querella criminal contra Javier Milei: quién lo hizo y por qué

Por: Ignacio Cuquejo
Instagram Facebook Twitter