Cómo estará el tiempo este miércoles 4 de marzo en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 29 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 16 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 21 grados en una jornada mayormente nublada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma aumentaría y daría una máxima de 23 grados a lo largo de un día mayormente nublado y con posibles lluvias.