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Cómo estará el tiempo este miércoles 18 de marzo en Mendoza

Llega el tercer día de la semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un miércoles con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 13 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 31 grados en una jornada mayormente soleada.

El viernes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 22 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

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Por: Redacción NDI

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