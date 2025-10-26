Search
Cómo estará el tiempo este lunes 27 de octubre en el Valle de Uco: ¿hay que sacar la campera del placar?

El inicio de la semana llegará con un marcado descenso térmico y cielo cubierto en toda la región del Valle de Uco. Las autoridades recomiendan precaución por posibles heladas matinales y nieblas en zonas altas.

El Valle de Uco amanecerá este lunes 27 de octubre con un clima fresco y húmedo, propio de los primeros días de transición hacia el final de la primavera. Según los datos del Servicio Meteorológico, se prevé una jornada mayormente nublada, con temperaturas que oscilarán entre los 6° y los 13°, sin probabilidad de lluvias significativas.

Durante la madrugada, el termómetro podría descender hasta los , especialmente en sectores rurales de Tunuyán, Tupungato y San Carlos, donde no se descartan heladas débiles y bancos de niebla que reduzcan la visibilidad. Con el correr de la mañana, el cielo continuará cubierto y el ambiente se mantendrá fresco, con máximas que apenas rondarán los 11° a 13°.

El viento soplará leve del sector sur, aportando una sensación térmica más baja de lo habitual para la época. Hacia la tarde y la noche, el panorama no mostrará mejoras: el cielo seguirá nublado y la temperatura volverá a descender hasta los .

Si bien no se esperan precipitaciones, el ambiente húmedo y el cielo cubierto marcarán una jornada típica de transición climática. El pronóstico extendido anticipa que las temperaturas comenzarán a recuperarse lentamente a partir del martes, con la llegada de aire más templado desde el norte de la provincia.

