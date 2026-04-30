Cómo estará el tiempo este jueves tras una disminución de la temperatura en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un jueves con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 23 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 4 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El viernes la temperatura llegaría sin cambios, pues la misma se mantendría y daría una máxima de 23 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura bajaría y daría una máxima de 18 grados en una jornada soleada.