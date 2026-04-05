Cómo estará el tiempo este Domingo de Pascua en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo de Pascua con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajaría y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 22 grados en una jornada mayormente nublada.

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente soleado.