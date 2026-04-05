Search
Instagram Facebook Twitter
feria pascuas
servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este Domingo de Pascua en Mendoza

Llega el domingo de Pascua en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un domingo de Pascua con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajaría y dará una máxima de 19 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura aumentaría y daría una máxima de 22 grados en una jornada mayormente nublada.

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 24 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendozapascua

+ Noticias

inseguridad

Robo con arma en Tunuyán: sorprendieron a una mujer en la calle y escaparon hacia un descampado

Por: Redacción NDI

Accidente

Volcó en Ruta 40, dio alcoholemia positiva y terminó hospitalizado en San Carlos

Por: Génesis Sandoval

Tragedia vial

Fotos: un impactante accidente en Tunuyán dejó un muerto y un herido grave

Por: Génesis Sandoval

filmado por un mendocino

El impactante video de las Islas Malvinas desde el espacio que emociona y sorprende

Por: Redacción NDI

Legislatura

El proyecto del Partido Verde para blindar las estadísticas provinciales de los gobiernos de turno

Por: Belén García

recuperación

Tupungato: secuestraron dos motos adulteradas y dos personas quedaron detenidas

Por: Redacción NDI
Instagram Facebook Twitter