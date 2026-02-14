Search
Instagram Facebook Twitter
cada-14-de-febrero-se-celebra-el-dia-de-san-SNFADKGZRZEDFMRKRSD2WK6VUE
servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este Día de los Enamorados en Mendoza

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo. Enterate.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado Día de los Enamorados con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma subirá y dará una máxima de 33 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 18 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma bajaría y daría una máxima de 31 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 33 grados en una jornada mayormente soleada.

ETIQUETAS:

climapronósticoMendoza

+ Noticias

servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este Día de los Enamorados en Mendoza

Por: Redacción NDI

SIGUEN LOS PROBLEMAS

Allanaron la Liga Mendocina de Fútbol por las transferencias millonarias a empresas vinculadas a Sperdutti

Por: Lucian Astudillo

PRIMERA NACIONAL

Godoy Cruz apenas rescató un empate ante Ciudad de Bolívar en su debut en la Primera Nacional

Por: Lucian Astudillo

PROBLEMAS JUDICIALES

Malas noticias en la AFA: rechazaron un pedido para que la Justicia ordinaria se aparte de la causa por presunto fraude en Estados Unidos

Por: Lucian Astudillo

INICIATIVA LEGISLATIVA

Siguen los coletazos por el video falso de Cornejo: ahora el Gobierno anunció que buscará legislar las fake news en redes sociales

Por: Lucian Astudillo

decisión clave

San Rafael: la Suprema Corte resuelve el freno que Ramón pretende ponerle a los convencionales

Por: Ana San Martin
Instagram Facebook Twitter