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Servicio meteorológico

Cómo estará el tiempo este arranque de fin de semana en Mendoza ¿sigue la lluvia?

Llega el primer día del fin de semana en Mendoza y desde Diario NDI te damos el pronóstico de cómo estará el tiempo.

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 11 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 6 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, ya que la provincia cuenta con alertas por la posible llegada de tormentas.

Cómo continuará el tiempo

Para el domingo el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo mayormente despejado.

El lunes la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma bajaría y daría una máxima de 16 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

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