Cómo estará el tiempo en Mendoza: ¿vuelven las lluvias este martes?

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un martes con tiempo caluroso en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente cubierto en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 28 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 15 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, aunque la provincia cuenta con más de 50% de probabilidades por la posible llegada de lluvias.

Cómo continuará el tiempo

El miércoles la temperatura llegaría con cambios, ya que la misma subiría y daría una máxima de 33 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el jueves el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 36 grados en una jornada con cielo mayormente descubierto.