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¡a disfrutar el feriado!

Cómo estará el tiempo en el Valle de Uco este próximo 25 de Mayo

El pronóstico anticipa una jornada fría por la mañana pero agradable durante la tarde en el Valle de Uco. Los detalles en la nota.

El próximo lunes 25 de Mayo llegará con tiempo estable, cielo mayormente despejado y bajas temperaturas durante las primeras horas del día en el Valle de Uco. Según los reportes meteorológicos provinciales, las mínimas podrían ubicarse por debajo de los 0°C en algunos sectores rurales y zonas bajas de la región, mientras que por la tarde la máxima rondaría entre los 16 y 17 grados. 

Además, los organismos meteorológicos no anticipan precipitaciones ni fenómenos intensos para esa jornada. El viento será leve y predominará el buen tiempo tanto en Tunuyán como en Tupungato y San Carlos, lo que favorecerá la realización de desfiles, peñas y actividades previstas por el Día de la Patria. 

El frío matinal continuará siendo una de las principales características del fin de semana largo en Mendoza. Incluso, algunos reportes advierten sobre heladas parciales en zonas del Valle de Uco, especialmente durante la madrugada y el amanecer, por lo que recomiendan extremar cuidados al circular temprano y abrigarse adecuadamente para participar de los festejos al aire libre. 

De esta manera, el 25 de Mayo se perfila como una de las jornadas más agradables y estables del fin de semana largo, con condiciones ideales para compartir actividades familiares y sociales en toda la zona.

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