Cómo estará el tiempo el primer día de noviembre en Mendoza

Continua el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un sábado con tiempo cálido en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente soleado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 25 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 11 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por posibles eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El domingo la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 29 grados a lo largo de un día mayormente soleado.

Para el lunes el tiempo tendría cambios, la temperatura subiría y daría una máxima de 30 grados en una jornada mayormente soleada.