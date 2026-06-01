Cómo estará el tiempo el primer día de junio en Mendoza

Comienza el desarrollo de la semana en la provincia con lo que va a ser un lunes con tiempo fresco en lo que, además, será una jornada con el cielo mayormente nublado en el territorio.

La temperatura tendrá cambios a lo largo de la fecha, pues la misma bajará y dará una máxima de 16 grados. Lo cual iría variando con una mínima cercana a 9 grados a lo largo de la fecha.

En cuanto a las contingencias no se esperan cambios, pues la provincia no cuenta con alertas por la posible llegada de eventualidades.

Cómo continuará el tiempo

El martes la temperatura llegaría con cambios, pues la misma subiría y daría una máxima de 18 grados a lo largo de un día mayormente nublado.

Para el miércoles el tiempo no tendría cambios, la temperatura se mantendría y daría una máxima de 18 grados en una jornada con cielo nublado.