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Cómo estará el tiempo el Día de la Madre en el Valle de Uco

Después de varios días de inestabilidad y precipitaciones, el tiempo comenzará a mejorar en Mendoza durante el fin de semana.

Las lluvias que marcaron los últimos días en Mendoza comenzarían a dar una tregua a partir de este viernes 16 de octubre. Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada tendrá cielo parcialmente nublado, poco cambio de la temperatura y una máxima cercana a los 18°C, aunque persistirá la inestabilidad en el sur provincial durante la tarde.

Para el sábado 17, las condiciones serán más favorables en el llano mendocino. Se espera cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste y un ascenso de la temperatura, con una máxima estimada en 21°C y una mínima de 8°C. En principio, las precipitaciones dejarían de ser protagonistas en el Valle de Uco, aunque se prevén nevadas débiles en la cordillera.

El domingo 18 continuará la tendencia de temperaturas en ascenso y mejores condiciones meteorológicas. El pronóstico provincial anticipa una máxima de 23°C y una mínima de 9°C, con cielo parcialmente nublado y vientos moderados del noreste, un panorama que podría favorecer los almuerzos por el Día de la Madre al aire libre en Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

De esta manera, el fin de semana se perfila con una mejora progresiva después de las jornadas lluviosas, aunque no se espera un cielo completamente despejado. Las mañanas seguirán siendo frescas y, para quienes tengan previsto viajar hacia la montaña, será importante consultar las condiciones meteorológicas y el estado de las rutas, ya que la cordillera podría continuar afectada por nevadas.

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