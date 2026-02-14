¿Cómo está la ocupación hotelera en Mendoza en el inicio del fin de semana largo de Carnaval?

Mendoza comenzó el fin de semana largo de Carnaval con un nivel de ocupación hotelera cercano al 60% y expectativas de crecimiento hacia los próximos días. Desde el sector turístico señalaron que el comportamiento responde a una tendencia que se repite durante el año, marcada por decisiones de viaje sobre la fecha y escapadas cortas, lo que obliga a medir el impacto real recién al cierre del feriado.

El presidente de la Cámara de Turismo de Mendoza, Ricardo Beccaceci, explicó que “se perfila un buen movimiento” para los cuatro días del fin de semana largo. Según precisó, el promedio provincial ronda el 60%, con picos superiores en las zonas más elegidas por los visitantes, como Valle de Uco, el sur y la alta montaña. En ese sentido, indicó que la expectativa es alcanzar “no menos del 70%” hacia el tramo final, cuando suele intensificarse la llegada de turistas.

Sin embargo, Beccaceci reconoció que los números se ubican levemente por debajo de la temporada anterior, aunque consideró que todavía es prematuro realizar un balance definitivo. Desde el sector hotelero coincidieron en que el principal cambio se vincula con la forma de planificar los viajes.

La Laguna del Diamante es uno de los principales atractivos de la provincia.

Por su parte, el presidente de la Cámara Hotelera de Mendoza, Marcelo Rosental, señaló que en la Ciudad la ocupación general se ubicaba en torno al 75%, por encima del promedio provincial. “Aún no llegamos a los promedios de años anteriores, no solo en fines de semana largos sino también en el mes, que es lo que más nos interesa a los hoteleros”, afirmó, y remarcó que la tendencia de las “microvacaciones” se consolidó, con turistas que evitan reservar con demasiada anticipación.

Esta dinámica impacta en la previsibilidad del sector, que debe esperar hasta último momento para evaluar el movimiento turístico. La situación también se replica en las consultas vinculadas a la Fiesta Nacional de la Vendimia, donde las reservas avanzan con lentitud. Ante este escenario, desde la Cámara de Turismo solicitaron al Ente Mendoza Turismo (Emetur) reforzar las acciones promocionales para incentivar la demanda.

Cabe recordar que durante el Carnaval de 2025 Mendoza se ubicó entre las provincias con mayor ocupación hotelera del país. Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, el promedio provincial alcanzó entonces el 75%, con picos superiores al 90% en distintas localidades, además de un gasto diario estimado en $76.000 y estadías cercanas a las tres noches, en un contexto en el que más de 200 bodegas permanecieron abiertas al turismo y destinos como el Cañón del Atuel, Valle Grande, El Nihuil y Cacheuta concentraron gran parte de las visitas.

Aquel informe también había señalado una tendencia que hoy vuelve a observarse: escapadas más cortas pero con alto nivel de consumo. La estadía promedio fue de 2,8 días a nivel nacional y de tres días en Mendoza, consolidando un modelo de viajes breves que actualmente domina el mercado.

Con ese antecedente reciente, el sector turístico mantiene expectativas de crecimiento para el Carnaval 2026 y anticipa que el balance definitivo del movimiento recién podrá establecerse una vez finalizado el feriado.