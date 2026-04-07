Cómo está la obra de la ruta 82: Vialidad comenzó a pavimentar el tramo a Cacheuta

Vialidad comenzó con la pavimentación del tercer tramo de la Nueva Panamericana – Ruta Provincial 82, mientras continúa con la ampliación de la calzada de cuatro puentes viales y dos peatonales, entre Vistalba y Cacheuta.

La subsecretaria de Infraestructura y Desarrollo Territorial, Marite Badui, y el administrador general de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), Osvaldo Romagnoli, recorrieron las obras para presenciar de primera mano los trabajos.

En la rotonda de Gobernador Ortiz comenzó el encarpetado asfáltico de los primeros 4 kilómetros de la tercera etapa de la Ruta Provincial 82. La renovación del asfalto se extenderá hasta la villa de Cacheuta.

Asimismo, la funcionaria señaló que “el otro hito es la ampliación de los puentes: se está montando el puente número 1, ya está montado el número 2, el 3 está en ejecución y el número 4, que va a ser el más importante y visible para la gente, es elque se construirá sobre el río Mendoza, paralelo al actual puente Frasca, que se utiliza para ingresar a Cacheuta. También se trabaja en otros dos puentes peatonales”.

Por su parte, Romagnoli detalló que “la calzada nueva que se construye respetará la anterior, pero los puentes se ensancharán a ambos lados para que pasen las calles colectoras, las que van a tener su vía independiente de la calzada principal, aparte de la ciclovía”.

El ingeniero indicó que “ahora se está haciendo el montaje de las vigas cabeceras o principales para ampliar los puentes, luego de las vigas vendrá la prelosa y finalmente el remate de la calzada y la cobertura asfáltica”.

Respecto del inicio de la pavimentación, explicó que “se están haciendo los cortes finales con las motoniveladoras. Luego se coloca la imprimación, una sustancia bituminosa que liga el asfalto con el suelo y, finalmente, la carpeta asfáltica”.

Las obras entre Vistalba y Cacheuta continuarán sin que se corte la transitabilidad, aunque sí se aplican a diario algunos desvíos vinculados a los trabajos. El tramo desde Visitaba a Cacheuta se puede recorrer con normalidad y con precaución por hombres y equipos trabajando.