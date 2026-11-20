El Sistema Integrado Cristo Redentor opera las 24 horas de este viernes 20 de noviembre para vehículos particulares, micros de larga distancia y transporte de cargas. Pese a la apertura , el tiempo en alta montaña sigue inestable, por lo que se pide conducir con precaución y revisar los partes oficiales antes de emprender el viaje.

La alerta meteorológica acompaña una semana de pronósticos cambiantes en la cordillera: las autoridades revisan la transitabilidad jornada a jornada y el paso podría sufrir ajustes o interrupciones si el clima empeora. Los termómetros marcan registros bajo cero en distintos tramos del corredor internacional, con 2 °C en Uspallata, -7 °C en Punta de Vacas, -9 °C en Puente del Inca y -10 °C en Las Cuevas.

Temperaturas bajo cero en los tramos altos

El frío más riguroso de la jornada se concentra en las cotas más altas del recorrido:

Las Cuevas: registró la marca más baja del día con 10 grados bajo cero.

Puente del Inca y Punta de Vacas: también presentan marcas térmicas severas que reflejan el frío reinante en la zona cordillerana.

Quienes transiten por la Ruta Nacional 7 hacia el complejo fronterizo deben considerar este escenario térmico y mantenerse atentos a los comunicados oficiales, aun cuando el corredor internacional permanezca habilitado de corrido.

En el sur provincial, el paso Pehuenche también está abierto este viernes, pero con una ventana horaria acotada de 8 a 20. El cruce representa una vía alternativa por tierra entre Mendoza y Chile frente al corredor del Cristo Redentor.