paso-chile-los-libertadoresjpeg
ALTA MONTAÑA

Cómo está el Paso a Chile luego del fin de semana largo

Tras el intenso movimiento por el feriado de Carnaval, el principal cruce internacional entre Mendoza y el país vecino opera con normalidad.

El Paso Internacional Cristo Redentor, principal conexión entre Argentina y Chile por alta montaña, se encuentra habilitado en ambos sentidos luego del fuerte flujo vehicular registrado durante el fin de semana extra largo.

Desde este miércoles, pueden circular vehículos particulares, ómnibus y transporte de cargas durante las 24 horas. Según los reportes oficiales, el tránsito se desarrolla con fluidez tanto en el complejo argentino de Horcones como en el chileno Los Libertadores.

Durante los días previos se registró un importante movimiento turístico, con miles de personas que aprovecharon el feriado para cruzar la cordillera. Sin embargo, actualmente no se reportan demoras de consideración.

Para la jornada, la Oficina de Vigilancia Meteorológica anticipa “cielo generalmente despejado”. A primera hora de la mañana, las temperaturas son las siguientes:

  • Uspallata: 9°
  • Punta de Vaca: 5°
  • Puente del Inca: 2°
  • Las Cuevas: 1°

Las autoridades recomiendan a quienes planeen viajar que consulten previamente el estado del tiempo y las condiciones de transitabilidad en alta montaña, ya que el clima puede variar de forma repentina en la zona cordillerana.

ETIQUETAS:

Paso Cristo RedentorTemperaturaalta montañahabilitado

