Cómo está el paso a Chile en el arranque del fin de semana

Se acerca el fin de semana, y el paso internacional a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. El cruce está permitido en ambos sentidos de circulación durante las 24 horas, tanto para autos particulares como para ómnibus y transporte de cargas.

De acuerdo con la información oficial, las condiciones en alta montaña se mantienen estables, aunque el clima puede cambiar con rapidez en la zona de la cordillera. Por eso, las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar que revisen el estado del tiempo y la transitabilidad antes de iniciar el recorrido.

En cuanto a las temperaturas registradas durante las primeras horas de la jornada en distintos puntos de la cordillera, los valores fueron los siguientes:

Las Cuevas: 2°

Uspallata: 12°

Punta de Vaca: 6°

Puente del Inca: 3°

Como alternativa para cruzar a Chile, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son: