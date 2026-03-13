Search
Instagram Facebook Twitter
paso chile

Cómo está el paso a Chile en el arranque del fin de semana

Autoridades informaron el estado del Sistema Integrado Cristo Redentor y el pronóstico en alta montaña para quienes planean viajar.

Se acerca el fin de semana, y el paso internacional a Chile por el Sistema Integrado Cristo Redentor se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos. El cruce está permitido en ambos sentidos de circulación durante las 24 horas, tanto para autos particulares como para ómnibus y transporte de cargas.

De acuerdo con la información oficial, las condiciones en alta montaña se mantienen estables, aunque el clima puede cambiar con rapidez en la zona de la cordillera. Por eso, las autoridades recomiendan a quienes tengan previsto viajar que revisen el estado del tiempo y la transitabilidad antes de iniciar el recorrido.

En cuanto a las temperaturas registradas durante las primeras horas de la jornada en distintos puntos de la cordillera, los valores fueron los siguientes:

  • Las Cuevas: 2°
  • Uspallata: 12°
  • Punta de Vaca: 6°
  • Puente del Inca: 3°

Como alternativa para cruzar a Chile, el paso Pehuenche también se encuentra habilitado para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos de circulación. Los horarios de atención son:

  • Salida de Argentina: de 8 a 19 horas
  • Ingreso a Argentina: de 8 a 20 horas.

ETIQUETAS:

Sistema Integrado Cristo RedentorTemperaturaalta montañaPaso Pehuenchehabilitado

+ Noticias

CULTURA

Fin de semana con música, teatro y propuestas para toda la familia en el Le Parc

Por: Violeta Díaz Costa

Cómo está el paso a Chile en el arranque del fin de semana

Por: Violeta Díaz Costa

Mendocann

Luján de Cuyo se convirtió en el epicentro del cannabis con la tercera edición de Mendocann

Por: Agustin Zamora

Boletín Oficial

Actualizaron los honorarios mínimos para abogados en gestiones extrajudiciales

Por: Belén García

servicio meteorológico

Aún con alerta por lluvias: cómo estará el tiempo este viernes en Mendoza

Por: Redacción NDI

Finalissima

El Chiqui Tapia se plantó y propuso un estadio argentino para la Finalissima

Por: Agustin Zamora
Instagram Facebook Twitter