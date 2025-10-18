Cómo es la situación de Godoy Cruz de cara al descenso a la B Nacional

En la noche del viernes, Godoy Cruz Antonio Tomba perdió contra Lanús por 2 a 0 y quedó muy cerca de los descensos a la segunda división del fútbol argentino con tan solo tres fechas por jugarse. Situación que nadie quiere vivir tras llevar 20 años en la Primera.

Como tal, al campeonato Clausura le quedan solo cuatro jornadas, aunque al Bodeguero le quedan tres partidos tras el lamentable papel que mostraron el viernes frente a los del sur de Buenos Aires. Contando, además, que la próxima fecha se enfrentará a San Martín de San Juan, rival directo en la carrera por el descenso.

Si hay que tener en cuenta una diferencia, San Martín está en la última posición de la tabla anual y de los promedios, por lo que pasaría a perder la categoría el equipo que quede 29 en la tabla general de la temporada. Situación que complica al Expreso.

Por ahora, el panorama de la tabla anual se encuentra así: Posición 28 Godoy Cruz 27 puntos en 29 partidos jugados; Posición 29 Aldosivi 24 puntos en 29 partidos; Posición 30 San Martín de San Juan 23 puntos en 28 partidos, debiendo enfrentar a Independiente este fin de semana.

Con este panorama, el Tomba en este último tramo se enfrentará a San Martín de San Juan en el Gambarte, a Atlético de Tucumán y a Deportivo Riestra.