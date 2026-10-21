Cómo es la propuesta que llevó Guaymallén a la conciliación obligatoria

La Municipalidad de Guaymallén presentó una nueva propuesta salarial durante la audiencia de conciliación obligatoria convocada por la Subsecretaría de Trabajo y Empleo del Gobierno de Mendoza, con el objetivo de someterla a consideración del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Guaymallén (SOEMG).

La iniciativa propone reemplazar el bono único por un sistema escalonado que priorice a los trabajadores municipales de menores ingresos, con montos diferenciados de acuerdo con las remuneraciones de cada empleado.

La propuesta contempla tres tramos salariales, tomando como referencia los haberes brutos de septiembre. El primero incluye a quienes perciben hasta $1.440.000; el segundo, a los trabajadores con remuneraciones de entre $1.440.001 y $1.800.000; y el tercero, a quienes cobran entre $1.800.001 y $2.200.000.

Los empleados con remuneraciones superiores a $2.200.000 no percibirían el bono.

Cómo se distribuiría el bono según los ingresos

De acuerdo con esta distribución, 2.220 trabajadores municipales quedarían alcanzados por el nuevo esquema, mientras que 142 empleados, correspondientes a las remuneraciones más altas, dejarían de percibir el adicional.

La propuesta fue presentada por el secretario de Gobierno de Guaymallén, Ignacio Conte, en el marco de las negociaciones destinadas a encontrar una alternativa que permita atender la situación salarial de los empleados municipales.

Desde el Municipio destacaron que el objetivo es acompañar a los trabajadores en un contexto económico complejo, especialmente a quienes perciben los ingresos más bajos, sin comprometer el equilibrio fiscal de la administración municipal.

Durante la audiencia, el sindicato no aceptó la propuesta municipal y sostuvo su reclamo de mantener un bono de igual monto para todos los trabajadores, independientemente de sus niveles salariales.

Ante la falta de acuerdo, se dispuso un cuarto intermedio hasta el viernes 23 de octubre, a las 10, cuando las partes volverán a reunirse en la Subsecretaría de Trabajo y Empleo para continuar las negociaciones.