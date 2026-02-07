Cómo es el sistema que quiere implementar Mendoza para reciclar aceite vegetal usado

Mendoza avanzó este viernes en la gestión ambiental con la puesta en marcha de un sistema provincial de recolección y reciclaje de aceite vegetal usado, un residuo habitual en hogares y comercios gastronómicos que, sin tratamiento adecuado, puede generar serios problemas sanitarios y de contaminación.

La iniciativa quedó formalizada tras la firma de un convenio entre el Ministerio de Energía y Ambiente y la empresa ECOPOR, especializada en la trazabilidad y reciclaje de este tipo de materiales. El acuerdo fue encabezado por la ministra Jimena Latorre, quien destacó que el programa busca prevenir daños ambientales y, a la vez, transformar un residuo contaminante en materia prima.

Desde el Gobierno provincial explicaron que el aceite proveniente de frituras, una vez agotada su vida útil, suele descartarse en desagües o basurales cuando no existe un circuito formal de gestión, lo que genera impactos negativos en redes cloacales, cursos de agua y suelos.

El sistema se implementará de manera articulada con los municipios, que deberán firmar convenios específicos para definir puntos de acopio y recorridos de recolección en cada departamento. El esquema alcanzará tanto a establecimientos gastronómicos e industrias alimenticias como a espacios comunitarios, donde se instalarán puntos limpios para que los vecinos puedan disponer el aceite usado de forma segura.

En este marco, la empresa ECOPOR aportará recipientes adecuados, contenedores en comodato, certificados de disposición final, además de capacitación y material informativo destinado a los actores involucrados.

Uno de los ejes centrales del programa será el control y la trazabilidad del residuo. Desde la Subsecretaría de Ambiente señalaron que la Provincia tendrá acceso al sistema informático de la empresa para monitorear a los establecimientos adheridos, verificar el cumplimiento del circuito formal y generar estadísticas que permitan detectar posibles desvíos y garantizar una correcta gestión ambienta