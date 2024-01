Cómo es el protocolo que estudian para agilizar el paso a Chile

Cruzar a Chile muchas veces resulta una odisea para mendocinos, turistas y camioneros que se trasladan al país vecino. Es por eso que desde Mendoza están estudiando un protocolo para agilizar ese cruce y darle celeridad al paso de vehículos.

El secretario de la Asociación de Propietarios de Camiones (APROCAM), Sergio Olivencia, explicó en declaraciones radiales cuáles son las opciones que están analizando.

Según señaló, se reunieron con el ministro de Producción, Rodolfo Vargas Arizu donde participaron también diversos actores que intervienen en el Cristo Redentor como el sector del turismo y aduanas y se plantearon todos los reclamos que vienen desde hace años.

“El problema está en la parte de la conectividad, en la agilización de trámites, que las aduanas de Chile y Argentina trabajen en conjunto. Tenemos la prueba de que hace 10 días Argentina eliminó la exportación temporaria del automóvil y Chile no. No sacamos nada que acá se agilice y a la gente de Chile no le interesa, en 20 años no encontramos una persona que le interese”, añadió el secretario de APROCAM en declaraciones radiales.

Es por eso que están confeccionando un protocolo que tendrá en cuenta todas las problemáticas actuales. Según señalan hay cosas básicas que con poco dinero se podrían solucionar como la integración de las aduanas. Una de las alternativas que podría traer solución es la del paso Las Leñas.

Mientras tanto con el protocolo apuntarán a ordenar horarios y coordinar ordenadamente el paso. Esto dependerá también de la voluntad política de los encargados de los organismos en cada país.