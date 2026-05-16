Cómo es el estado de las rutas tras la nevada en el Valle de Uco

A pesar de las bajas temperaturas y las precipitaciones registradas durante las últimas horas en distintos sectores cordilleranos de Mendoza, las principales rutas de Tunuyán, Tupungato y San Carlos se mantienen transitables y sin acumulación significativa de nieve, de acuerdo con el relevamiento realizado este viernes por la Dirección Provincial de Defensa Civil.

En el departamento de Tunuyán, el informe oficial indicó que tanto la Ruta 89 como la Ruta 94, en la zona del Manzano Histórico, no presentan acumulación nívea debido al constante tránsito vehicular. Además, las rutas que conectan con establecimientos escolares de áreas rurales y de montaña permanecen habilitadas y en condiciones normales de circulación.

La situación también se mantiene estable en Tupungato, donde no se registró acumulación de nieve en las rutas principales utilizadas para el acceso a escuelas de zonas altas del departamento. El monitoreo realizado durante la jornada no detectó inconvenientes para el tránsito en esos sectores.

En tanto, en San Carlos las rutas continúan despejadas, aunque en sectores puntuales se registró agua nieve acompañada por lloviznas persistentes. Uno de los puntos observados fue el entorno de la Escuela La Jaula, donde las condiciones meteorológicas obligan a mantener atención preventiva, aunque sin reportes de cortes o complicaciones mayores.

El relevamiento provincial también incluyó otras zonas de Mendoza. En Potrerillos y Uspallata no se reportó acumulación nívea sobre las rutas, mientras que en Vallecito sí se detectó presencia de nieve en el circuito interno. En el sur provincial, tanto San Rafael como Malargüe presentaban caminos despejados y escasa acumulación en áreas de mayor altura.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil señalaron que continuará el monitoreo permanente de la situación meteorológica y del estado de rutas, especialmente en sectores cordilleranos y de montaña, ante la posibilidad de nuevas precipitaciones durante el fin de semana.