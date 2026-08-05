Como en Ciudad: San Carlos impulsa el comercio local con la creación del programa “Outlet Sancarlino”

El Concejo Deliberante de San Carlos dio luz verde a la ordenanza 2087, una iniciativa legislativa destinada a reactivar el sector de indumentaria y calzado mediante la creación del Programa Municipal “Outlet Sancarlino”.

La medida busca hacer frente a las dificultades que atraviesan los comercios minoristas para rotar el stock remanente de temporadas anteriores, un factor que frena su capacidad de inversión y rentabilidad.

Bajo la coordinación de la Dirección de Producción e Industria, el programa consistirá en la realización de ferias itinerantes de liquidación y promociones.

Estas jornadas ofrecerán a los comerciantes sancarlinos habilitados un espacio sin costo de intermediación para liberar su capital de trabajo, al tiempo que permitirán a los vecinos de la comuna acceder a indumentaria y calzado de calidad con importantes descuentos.

Puntos clave de la medida

Exclusividad local: La participación estará restringida a comercios radicados y habilitados dentro del Departamento de San Carlos.

Infraestructura a cargo del municipio: El Departamento Ejecutivo Municipal garantizará el predio (plazas, polideportivos o paseos peatonales), la logística, la seguridad, las condiciones edilicias y la difusión publicitaria de los eventos.

Atracción regional: Se busca posicionar a San Carlos como un polo de “turismo de compras” en el Valle de Uco, generando un impacto positivo indirecto en sectores como la gastronomía, el transporte y los servicios de cercanía.

Integración cultural: Las ferias integrarán espacios para el comercio minorista con propuestas gastronómicas y espectáculos artísticos.

Con la aprobación de este marco legal, la comuna contará con una herramienta previsible para respaldar el empleo local, dinamizar las ventas en momentos de desaceleración económica y fomentar el consumo dentro del departamento.