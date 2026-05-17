Cómo donar leche humana en Mendoza y ayudar a salvar la vida de bebés prematuros

El Hospital Luis C. Lagomaggiore puso en marcha una campaña para promover la donación de leche humana y reforzar la importancia de este acto solidario en el cuidado de recién nacidos prematuros y pacientes neonatales de alto riesgo. La iniciativa se desarrollará en el marco del Día Mundial de la Donación de Leche Humana (que se conmemora cada 19 de mayo) y busca ampliar la difusión sobre el funcionamiento del Banco de Leche Humana en Mendoza.

Bajo el lema “Donación de Leche Humana: solidaridad que nutre, vida que crece”, el centro asistencial organizará jornadas de concientización, capacitaciones para equipos de salud y reconocimientos destinados a madres donantes. Desde la institución remarcaron que la leche humana donada y pasteurizada representa la mejor alternativa de alimentación para bebés prematuros o internados en terapias intensivas neonatales (cuando no pueden ser amamantados por sus propias madres).

Mendoza 26-08-2016. Se realizó en el Hospital Lagomaggiore, la presentación de los nuevos equipos de alta complejidad para el nosocomio. En la entrega estuvo a cargo del Subsecretario de Salud Oscar Sagás, también estuvo presente el director del hospital Mario Bustos Guillen.

Especialistas del hospital destacaron que numerosos estudios científicos demostraron que este alimento contribuye a fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la tolerancia digestiva y reducir complicaciones graves en recién nacidos. Además, señalaron que la donación de leche humana cumple un rol clave en la reducción de la morbimortalidad neonatal y se convirtió en una herramienta fundamental dentro del sistema público de salud.

Entre las actividades programadas, el 19 de mayo desde las 11 se realizará un taller virtual gratuito abierto a madres donantes, familias con bebés internados en Neonatología y público en general. Durante el encuentro (que será online y gratuito) se abordarán temas vinculados al trabajo del Banco de Leche Humana Mendoza, estadísticas provinciales sobre donación y beneficios de la alimentación con leche humana donada pasteurizada.

Desde el hospital también confirmaron que entre el 18 y el 22 de mayo se llevarán adelante reconocimientos para madres donantes y asistentes al Centro de Lactancia Materna. Las autoridades invitaron a toda la comunidad a informarse sobre cómo convertirse en donante, recordando que un pequeño gesto puede marcar una enorme diferencia en la recuperación y desarrollo de bebés que requieren cuidados especiales.