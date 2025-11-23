Search
Cómo consultar tu historial laboral y aportes jubilatorios desde ANSES

ANSES recuerda que podés verificar todos tus aportes previsionales de manera digital a través de Mi ANSES, sin necesidad de ir a una oficina.

ANSES informó que los trabajadores pueden ver su historial laboral y los aportes jubilatorios acumulados a lo largo de su vida laboral mediante la plataforma Mi ANSES. Para hacerlo, hay que ingresar con el CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Una vez dentro del sistema, hay que ir a la sección “Trabajo” y luego seleccionar “Consultar Historia Laboral”; este trámite se puede realizar tanto desde la web como desde la app móvil de Mi ANSES. Se despliega un informe con información detallada: para quienes trabajaron en relación de dependencia, figuran las declaraciones juradas presentadas por los empleadores; para autónomos y monotributistas, se incluye el periodo aportado y las remuneraciones declaradas. Además, si hubo aportes en provincias que luego transfirieron su sistema previsional al ámbito nacional, esos datos también aparecen.

anses

Al generar el reporte de la Historia Laboral, podés descargarlo o imprimirlo. Este documento tiene carácter oficial y no requiere la firma de un agente de ANSES para ser válido como constancia.

Si encontrás períodos faltantes o aportes no declarados, ANSES ofrece tramitar un “Reconocimiento de Servicios”: es una resolución formal que permite validar esos aportes no registrados.

Desde ANSES destacan la importancia de revisar el historial laboral de forma periódica, sobre todo si estás cerca de jubilarte: tener todos tus aportes correctamente registrados es clave para obtener una prestación previsional adecuada.

La consulta es totalmente gratuita y accesible en cualquier momento, ya sea desde la web o la aplicación móvil.

