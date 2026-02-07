Cómo chequear tus créditos y fechas de cobro de ANSES en febrero

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó el procedimiento para consultar el estado de los créditos vigentes y las fechas de cobro correspondientes a febrero. Esta verificación es importante ya que las cuotas de los créditos se descuentan de manera automática sobre los haberes o asignaciones antes de que el dinero se acredite en la cuenta bancaria.

Realizar esta consulta con anticipación permite controlar que los descuentos se efectúen correctamente y evitar inconvenientes como demoras, cargos por mora o errores en la acreditación del pago.

Qué tener en cuenta antes de consultar

Quienes cuenten con un Crédito ANSES vigente y perciban prestaciones como la Asignación Universal por Hijo o asignaciones familiares del sistema SUAF deben revisar periódicamente su situación crediticia para confirmar que el débito automático se realice sin problemas.

Paso a paso para consultar créditos y fechas de cobro

Para verificar la información, se debe ingresar a la plataforma Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social. Una vez dentro del sistema, hay que dirigirse a la sección “Créditos ANSES”, donde se detalla toda la información del préstamo.

Allí se puede consultar el monto total del crédito, la cantidad de cuotas abonadas y las que aún restan pagar, el valor del descuento mensual que se aplicará en febrero y el estado de cada cuota. También es posible descargar el contrato original del préstamo para revisar las condiciones.

Fechas de descuento y cobro en febrero

El descuento de la cuota del crédito se realiza el mismo día en que se acredita la prestación o asignación, según el calendario oficial de pagos organizado por ANSES de acuerdo con la terminación del DNI.

Durante febrero, los pagos se distribuyen a lo largo del mes, con una interrupción por los feriados de Carnaval, y se retoman en los días posteriores para completar el cronograma correspondiente a todas las terminaciones de documento.