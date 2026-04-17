Cómo borrar fotos íntimas creadas con IA: paso a paso y sin dejar rastros

En medio de la preocupación por la circulación de contenidos falsos creados con inteligencia artificial, la Dirección General de Escuelas dio a conocer un protocolo claro para actuar cuando imágenes íntimas de menores son generadas o difundidas sin autorización (incluso si son falsas). La iniciativa busca dar una respuesta rápida frente a un problema que crece en entornos digitales.

La herramienta recomendada pertenece al National Center for Missing & Exploited Children y funciona a través del programa Take It Down, diseñado para detectar, bloquear y eliminar este tipo de material de internet de forma confidencial (sin almacenar las imágenes).

El procedimiento comienza cuando la familia descarga el contenido que desea eliminar (imagen o video) y accede al sitio oficial del programa. Allí debe abrir un caso y subir el archivo, lo que permite generar una huella digital única del material (un código que identifica la imagen sin exponerla).

Esa huella es compartida con plataformas como Instagram, Facebook y TikTok, entre otras, para avanzar en la detección automática y la posible eliminación del contenido en circulación (si coincide con la huella generada). En caso de resultados positivos, el sistema notifica al solicitante.

Desde la DGE remarcaron que, además de usar esta herramienta, es fundamental buscar acompañamiento institucional (en la escuela o mediante canales oficiales) para abordar el impacto emocional y social que generan estos casos, especialmente cuando involucran a menores.